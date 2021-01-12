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12.01.2021 - 14:04 |

Muharrem İnce'den 'yeni parti' açıklaması: Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak

CHP içinde başlattığı "Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. İnce, "Tüzük bitti gibi, programı yazıyoruz. Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam geriye bir oy almak kalıyor" dedi. CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı, bahar aylarında partisini kurmayı hedefliyor.

Muharrem İnce'den 'yeni parti' açıklaması: Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak

CHP'nin geçen yıl Temmuz ayındaki 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimine bayrak açan İnce, Ağustos 2019'da parti içinde "Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı ve 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı yurt gezileri ile sahaya inmişti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Muharrem İnce, 1 Kasım'da hareketin kurucularını açıkladığı toplantıda da, "milleti dinledikten sonra" yeni parti kurmak için karar vereceğini açıklamış ve CHP yönetimine, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle tepki göstermişti.

İnce geçen yıl Aralık ayı başında da yeni parti kurma kararını kamuoyuna açıklamıştı.

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