‘Mültecileri tutmayacağız’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’de rejim unsurlarının Türk askerine saldırısının ardından “Rejim unsurları düşman unsur haline gelmiştir” dedi. Çelik, Türkiye’nin mültecileri tutabilecek durumda olmadığını vurguladı.



Çelik, dün akşam CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağolsun. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Bunları püskürttük. Bu saldırı Soçi Mutabakatı’na ve diğer mutabakatlara rağmen gerçekleşiyor. Şehitlerimiz için canımız yanıyor. Bu saldırıyı yapanlara da gereken cevap anında verilmiştir ve verilmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.



‘NATO’ya saldırıdır’



Çelik, “Türkiye’nin yeni gelen mülteci baskısını taşıyamayacağını söylemiştik. Bu yapılan saldırılar neticesinde Türkiye’nin içindekiler Avrupa’ya doğru hareketleniyorlar. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz. Avrupa Birliği’nin yapacağı tek bir şey var Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl destek vereceğidir. Bunun dışında hiçbir şey Türkiye için önem teşkil etmiyor” dedi. NATO’nun Türkiye’nin yanında olması gerektiğini söyleyen Çelik, “Bu saldırıdan sonra unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurdur. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye’ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO’ya yapılmış bir saldırıdır. Uçuşa yasak bölge için somut eylem bekliyoruz” açıklamasında bulundu.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti: “Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye’de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun.”



İdlib’den gelen acı haber siyasi parti genel merkezlerini de olağan üstü hal durumuna geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki MYK üyelerini acil toplantıya çağırdı. Balıkesir’de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib’de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara’ya döndü” denildi. Akşener’in bugün bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Liderler, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun” ifadelerini kullandı.



Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sürerken saat 02.00’de yaptığı açıklamada, “Türk ordusu TBMM ordusudur, onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın (bugün) TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib’deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin” paylaşımında bulundu.



Türkiye sınır kapılarını açtı

Türkiye, İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacak. Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.



Dünyadan tepki: Savaş suçu görmezden geliniyor



Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu bildirdi. Türkiye, İdlib ve mülteciler konusundaki son gelişmelerden oldukça endişeli olduğunu belirten Amor, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilir olduğunu söyledi.



ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türk askerlerinin İdlib’de hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Türklerin, kimin güvenilir ortak olduğunu, kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiğini” savundu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) liderliğine aday olan isimlerden Norbert Röttgen, sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalar yaparak “İdlib’de yaşanan felakette hiçbir şey yapmadığımız için bizim de payımız var” dedi.



Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, basına yaptığı açıklamada Batı’nın “savaş suçları” işleyen Esad rejiminin Rusya destekli saldırılarını görmezden geldiğini, bunun bir “utanç” olduğunu söyledi. Röttgen, AB’nin İdlib’de yaşananlar nedeniyle Rusya’ya yaptırımları gündeme alması gerektiğini savundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Heiko Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye ve Rusya’nın İdlib ve çevresindeki sivil halka yönelik saldırılarını “savaş suçu” diye niteledi ve yaptırım talep petti. Alman Bakan, “Terörle mücadele kapsamında alınan önlemler uluslararası hukuk çerçevesinde garanti altına alınan insan haklarını yok sayamaz” şeklinde konuştu. İlaveten sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti. Maas, Suriye hükümetini, Devlet Başkanı Beşar Esad’ı ve müttefiki Rusya’yı, İdlib’de kötü olan koşulları daha fazla görmezden gelmemeye çağırdı. Bölgedeki savaşın bütün taraflarının, sivil halkı korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, onları korumak yerine sivillere ait alt yapıyı, hastaneleri ve okulları bombaladıklarını söyledi. Maas, “Sivillere yönelik keyfi saldırılar savaş suçudur” diye konuştu.



Bölgeyi çok yakından tanıyan isimlerden AB’nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini temkinli konuştu. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın uzmanlarından Pierini, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, AB’nin İdlib’de çözüm çabalarına katkı sağlamasının, ancak Ankara ve Moskova’nın bu fikri kabul etmeleriyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.