Mültecilerle sosyal mesafe açılıyor

Türkiye’de yüzde 90 oranında Suriyelilerin geri dönmeyeceğine inancı dile getiren Erdoğan, Suriye kökenlilerin Türkiye’de mutlu olma oranının da gittikçe artığını söyledi.



Prof. Dr. Murat Erdoğan’ın, “Suriyeliler Barometresi” araştırması kapsamında komisyona aktardığı tespitler şöyle:



YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR: Türk toplumunda her geçen gün endişe, korku, hatta nefret artıyor, her geçen gün rahatsızlık üst düzeye çıkıyor. Önceden mağdur olan Suriyeliler şimdi yük olarak görülüyor. Suriyelilerle kültürel olarak aynı olmadığımızı söyleyenlerin, ‘benzemiyoruz’ diyenlerin oranı yüzde 82’ye çıktı. Her geçen gün Suriyelilerle sosyal mesafe açılıyor. Eskiden eksi 36’ydı şimdi eksi 51’e çıktı. Türk toplumunda böyle bir negatif kaçış varken Suriyelilerin mutluluklarının artığını görüyoruz. İki toplum arasında bir asimetrik geçiş var, bunun ileride ciddi bir sosyal gettolar oluşturma riski yüksek.



YÜZDE 90 GİTMEZ DİYOR: Türk toplumunun artık yüzde 90’ı Suriyelilerin en az yarısının Türkiye’de kalacağına inanıyor. “Peki nerede yaşasınlar?” diye sorduğumuzda, “Güvenli bölgeye gönderelim, onlara ayrı şehir yapalım, geri gönderelim” gibi gayet izolasyona yönelik bir şey var. 2015’ten beri bunu bağır bağır söylüyorum, Suriyeliler bir yere gitmeyecek. Bu işin artık geri dönülemez olduğunu düşünüyorum sosyolojik bakımdan. Suriyelilere 2017’de dedik ki “Suriye’ye dönme konusunda ne düşünüyorsunuz?” “Hiçbir şekilde dönmem, ne olursa olsun dönmem” diyenlerin oranı yüzde 16.7’ydi, iki senede bu oran yüzde 51.8’e çıktı. “Geri dönmeyi planlıyorum” diyenlerin oranı yüzde 6.8.



SİYASİ HAK VERİLMESİN: “Suriyelilere siyasi haklar verilsin mi?” Yüzde 87 reddediyor. Çalışma iznine de itiraz yüksek, yüzde 56 civarında. Türk toplumunun yüzde 27’sine göre Türkiye’nin en önemli sorunu Suriyeliler. Türkiye’nin ilk üç sorunu arasında görünüyor. Yakın zamanda Türkiye’de göçmen karşıtı bir parti kurulursa şaşırmam, onun bir kaynağı var artık yani oraya doğru yürüyen politik alanlar olacak ona hiç kuşku yok.



ELİNİ AYAĞINI ÖPMEK LAZIM: Türk toplumunun elini ayağını öpmek lazım, olağanüstü bir dayanışma gösterdiler. Bunun sürdürülebilir kılmamız lazım. Kitlesel göçlerde dört endişe çıkıyor. İşimi-eşimi elimden alır, güvenlik olaylarında sıkıntı yaşarız, kimlik kaybı, kamu hizmetlerinde eksilme. Kamu hizmetlerindeki aksama toplumun bütün tepkisini artırıyor.



SOSYAL KIRILMA



Türkiye’nin birtakım kırılma noktaları var. Türk-Kürt var, Alevi-Sünni var vesaire. Türkiye’deki Suriyeliler konusunun ileride Türkiye’de başka bir sosyal kırılmanın alanı olacağından endişeliyim. Gettolaşacaklar, yeni bir milliyetçilik yaratacaklar ve bu milliyetçiliğin ötekisi de Türkler olacak diye endişeliyim. Urfa’da sığındıkları akrabalardan biri Suriyeli gelinin kızına tecavüz etmiş. “Bunu da size yaptığımız desteğe sayın” demiş. Adam silahla tarıyor iki kişi ölüyor, iki kişi ağır yaralı. Valilik hemen Suriyeli kanaat önderlerini çağırdı; “Sokağa çıkmayın, çocukları okula göndermeyin hatta çok zorunlu olmadıkça hastaneye gitmeyin...” Sükûnet sağlandı ama Sayın Valim şunu da söyledi: “Hocam, bugün kontrol ettik de yarın onlar başka bir pazarlıkla gelince ne yapacağız acaba?”