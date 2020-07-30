MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
ABONE OL
30.07.2020 - 14:31 | | DHA

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, mezara karanfil bırakıp, Kuran-ı Kerim okudu. Basın mensuplarına açıklama yapan Destici, pandemi nedeniyle bayramda vatandaşları kurban kesim alanlarında dikkatli olması konusunda uyardı. Destici, Türkiye’nin her zaman güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Milletimizin, yeryüzündeki bütün Müslümanların ve Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramlarını tebrik etmem gereken kesimlerin başında şu anda hem ülkemiz içerisinde hem terörün her türlüsüne karşı kahramanca mücadele eden hem ülke sınırlarımız dışında hem hudut güvenliğimizi korumak hem de terörü inlerinde ezmek için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin, kahraman Mehmetçiklerimizin, polisimizin, özel harekatımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun ve mübarek Kurban Bayramları mübarek olsun. En çok tebriki hak edenlerin başında onlar geliyor" diye konuştu.

Destici, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na geçerek şehit mezarlarını ziyaret etti.

"Barışalım" diye götürdü; 15 yıllık eşini başından vurarak öldürdüİstanbul Büyükçekmece 15 yıllık karısını öldüren saldırgan kayıplara karıştı. Genç kadının ablası, "Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor" diye konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük, Karaman, Kars’ta bayram namazı saati kaç? 2020 Karabük, Karaman, Kars bayram namazı saat kaçta?

Karabük, Karaman, Kars’ta bayram namazı saati kaç? 2020 Karabük, Karaman, Kars bayram namazı saat kaçta?

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli’de bayram namazı saati kaç? 2020 Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli bayram namazı saat kaçta?

Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli’de bayram namazı saati kaç? 2020 Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli bayram namazı saat kaçta?

Sıradaki Haber