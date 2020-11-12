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12.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Mutabakat zaptı imzalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ’da ateşkesin kontrolü için oluşturulacak merkez ile ilgili mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dağlık Karabağ’daki ateşkese ilişkin, “Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı” ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli etkisinin olduğunu belirtti. Akar, “İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir adım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

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