Müttefik subaydan ‘yakışıksız’lık!

Amerikan Hava Kuvvetleri’nde savunma, stratejik öngörüler, diplomatik siyaset konuları üzerine çalışan Sotiriadis’in, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerinde, Ankara’nın Batı’dan uzaklaştığı ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’de macera peşinde olduğunu öne sürmesi “yakışıksız” olarak nitelendirildi. Türkiye’nin, NATO’da ABD’nin önemli ve en eski müttefiklerinden biri olduğuna dikkati çeken diplomatik çevreler, Sotiriadis’in, Türkiye’ye bazı suçlar atfederek “NATO’nun önemli bir müttefiki olmasına rağmen” gibi tanımlamalarda bulunmasına da tepki gösterdi.

Yazıda, Türkiye’nin Libya’ya savaşçılar yolladığı, mültecileri silahlandırdığı, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak amacıyla özellikle Doğu Akdeniz’de tehlikeli adımlar attığı yolunda ithamlarda bulunulduğunu ifade eden diplomatik çevreler, bu tür görüşlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, Katar’la olan işbirliğine değinilen yazıda, Türkiye’nin yayılmacı bir tutum izlediği iddia edilerek BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, buna karşı koyduğu öne sürülüyor. Diplomatik çevreler, yazıda dile getirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha önce ortaya konulan “komşularla sıfır sorun” politikasını terk ederek, Türkiye’nin neredeyse tüm komşularıyla kriz yaşamasına neden olduğu yönündeki görüşlerin ise NATO müttefiki bir ülkenin subayına yakışmayacak ifadeler olduğunu vurguladı. 1946 yılında, Ortadoğu ülkelerinin ABD’de daha iyi tanınması amacıyla kurulduğu söylenen “Middle East Institute” adlı kuruluşun, Washington’da “arka kapı diplomasisi” yapacak kadar güçlü kişilerle çalıştığı, ABD’nin Körfez’deki müdahalelerinin yanı sıra son olarak Yemen’de yürütülen operasyonları da desteklediği kaydediliyor.

Yine bazı Amerikan haber sitelerinde MEI’nin, BAE, Suudi Arabistan ve hatta ABD’den yüklü bağışlar aldığı, bazı silah şirketleri tarafından da desteklendiği iddialarına yer veriliyor.