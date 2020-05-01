MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Müttefik subaydan ‘yakışıksız’lık!
ABONE OL
01.05.2020 - 07:00 |

Müttefik subaydan ‘yakışıksız’lık!

Büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Washington merkezli “Middle East Institute” (MEI) adlı düşünce kuruluşunun internet sitesinde yer alan ve Amerikalı Yarbay Dr. Jake Sotiriadis’in Marwa Maziad ile birlikte kaleme aldığı “Türkiye’nin Yeni İhracatları: Ümmetçilik, Yeni-Osmanlı Vizyonları ve Bölgesel İstikrarsızlık” başlıklı yazı, büyük tepki çekti.

Müttefik subaydan ‘yakışıksız’lık!

Amerikan Hava Kuvvetleri’nde savunma, stratejik öngörüler, diplomatik siyaset konuları üzerine çalışan Sotiriadis’in, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerinde, Ankara’nın Batı’dan uzaklaştığı ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’de macera peşinde olduğunu öne sürmesi “yakışıksız” olarak nitelendirildi. Türkiye’nin, NATO’da ABD’nin önemli ve en eski müttefiklerinden biri olduğuna dikkati çeken diplomatik çevreler, Sotiriadis’in, Türkiye’ye bazı suçlar atfederek “NATO’nun önemli bir müttefiki olmasına rağmen” gibi tanımlamalarda bulunmasına da tepki gösterdi.

Yazıda, Türkiye’nin Libya’ya savaşçılar yolladığı, mültecileri silahlandırdığı, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak amacıyla özellikle Doğu Akdeniz’de tehlikeli adımlar attığı yolunda ithamlarda bulunulduğunu ifade eden diplomatik çevreler, bu tür görüşlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, Katar’la olan işbirliğine değinilen yazıda, Türkiye’nin yayılmacı bir tutum izlediği iddia edilerek BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, buna karşı koyduğu öne sürülüyor. Diplomatik çevreler, yazıda dile getirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha önce ortaya konulan “komşularla sıfır sorun” politikasını terk ederek, Türkiye’nin neredeyse tüm komşularıyla kriz yaşamasına neden olduğu yönündeki görüşlerin ise NATO müttefiki bir ülkenin subayına yakışmayacak ifadeler olduğunu vurguladı. 1946 yılında, Ortadoğu ülkelerinin ABD’de daha iyi tanınması amacıyla kurulduğu söylenen “Middle East Institute” adlı kuruluşun, Washington’da “arka kapı diplomasisi” yapacak kadar güçlü kişilerle çalıştığı, ABD’nin Körfez’deki müdahalelerinin yanı sıra son olarak Yemen’de yürütülen operasyonları da desteklediği kaydediliyor.

Yine bazı Amerikan haber sitelerinde MEI’nin, BAE, Suudi Arabistan ve hatta ABD’den yüklü bağışlar aldığı, bazı silah şirketleri tarafından da desteklendiği iddialarına yer veriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik tesisatına başlandı

Elektrik tesisatına başlandı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Sıradaki Haber