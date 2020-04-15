Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



"İlk kez video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Bakan Akar’ın da konuşma yaptığı toplantıda COVID-19 salgınının bir güvenlik krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemler istişare edildi."







