15.04.2020 - 22:02 |
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi
İlk kez video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuşma yaptı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"İlk kez video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Bakan Akar’ın da konuşma yaptığı toplantıda COVID-19 salgınının bir güvenlik krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemler istişare edildi."