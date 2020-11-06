Nazlıaka’nın acısını paylaştı

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın kolları üyeleri ve aile yakınları da bulundu. Törende, Nazlıaka’nın annesi Göksel Coşkunoğlu ve halası Reyhan Yılmaz, taziyeleri kabul etti.



Fotoğraf: Yavuz Özden