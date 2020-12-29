‘Ne gerekiyorsa derhal yapılsın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin’in babasını CHP’li bir Muğla milletvekilinin aradığı ve ‘davadan vazgeç”’ dediği iddiasına ilişkin, “Konu hassasiyetle araştırılsın” talimatını verdi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babasını CHP’li bir Muğla milletvekilinin aradığı ve ‘davadan vazgeç’ dediği iddiası vardı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Hiçbir CHP’li milletvekilinin böyle bir şey diyeceğine ihtimal vermem. Konu hassasiyetle araştırılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın. Bu konuda hiç tavizimiz olamaz. (CHP’li milletvekili) Böyle bir şey yapmış olamaz. Olursa böyle bir şeye tavizsiz yaklaşırız. Asla kabul edilemez.”

HTS kayıtları istendi

Kılıçdaroğlu konuşurken, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Twitter’dan yaptığı açıklama ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu da, “İşte bu. Daha ne desin?” ifadesini kullandı. Toplantıda, milletvekilinin cenazenin ertesi günü akşam üstü saatlerinde 1.5 dakikalık bir görüşme yaptığı şeklindeki bilgiler de aktarıldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti: “Kimseye haksızlık yapmayın ama iddiaları da ihmal etmeyin, enine boyuna bu konu araştırılsın. Bu konudaki ciddiyetimiz anlaşılsın.” Grup başkanvekilleri, Genel Başkan’ın talimatı üzerine pazar günü Muğla milletvekilleriyle görüşerek iddiaları soruldu. Milletvekillarinin HTS kayıtları da istendi.

Asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu’nun, açıklanan asgari ücrete ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptığı belirtildi: “Cumhurbaşkanı 30 katını alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bir ay bir asgari ücret vermek lazım, nasıl geçinecekler bakalım. Herkese var, saray danışmanlarına var, ama asgari ücretliye gelince yok. Bu devletin kaldıramayacağı bir şey değil. Küçücük CHP’li belediye kaldırdığına göre devlet de kaldırır. Bu tercih meselesidir. İşçi bu asgari ücretle geçinemez. Vergi cennetlerinden gelen paralara sıfır vergi, asgari ücrete vergi var. Asgari ücretten gelir vergisi kalkmalıdır. Asgari ücretli zaten vergi ödüyor, ayakkabıya ödüyor, çaya ödüyor, suya ödüyor. Açıklanan asgari ücret rakamı son 10 yılın en düşük rakamıdır.”

‘Asgari ücret ülkenin şartlarına uygun değil’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin düzenlediği toplantıda gündemi değerlendirdi. Öztrak, özetle şunları söyledi:

PINAR GÜLTEKİN DAVASI: CHP olarak biz bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz, hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuku takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız (CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin) açıklamasını yapmıştır. Diyor ki ‘Taziyede bulunmak için aileyi aradım. Topu topu 1,5 dakika konuştum. Eğer bu iddialar ispat edilirse CHP’den de milletvekilliğinden de istifa ederim’. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız.

STK’LARI SUSTURMA YASASI (Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan derneklerle ilgili teklifte İslami çalışmalara engel olunmayacağı yönünde İçişleri Bakanlığı’ndan güvence aldıklarını yazması) Yandaşa kayyum yok ama bize muhalefet eden diğer demokratik kitle örgütlerin hepsine dikkat etsinler, kayyum getirebiliriz, diyor. Yani İçişleri Bakanı mı güvencesini veriyor bu işin. Bu yasa STK’ları susturma yasasıdır.

BUYURSUNLAR İNCELETTİRSİNLER: Bizim belediyelerimizin kendilerinden önceki belediyelerin geçmişe dönük işlemlerini soruşturmak veya bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere incelettiriyorlar. Buyursunlar incelettirsinler. Ne biz ne de belediye başkanlarımız demirden korksa trene binmezdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar.

AŞIDA TORPİL FELAKET OLUR: Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, hiçbir kayırma olmadan, en kırılgan gruplardan başlayarak, planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Uyarıyoruz, aşıda da torpil tam bir felaket olur.

ASGARİ ÜCRET: CHP olarak biz, ‘asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve net en az 3 bin 100 TL olmalı’ dedik. Ama saray hükümeti net asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Bu zulümdür. Ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir. Bugün bu memlekette dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 lira. Yoksulluk sınırı ise 8 bin 198 lira. Belediyelerimizde ayda net 3 bin 100 lira asgari ücret verebiliyoruz çalışanlara.