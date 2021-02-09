‘Normal seyrinde süreç ilerliyor’

Şentop, Antep’e, “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde düzenlenen anma programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM kararına uyularak, Enis Berberoğlu hakkındaki infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. AYM bir karar verdi. Bu karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili mercilere iletiyor. Normal seyri içinde süreç ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok” dedi.

AYM’nin, ihlalin nasıl kaldırılacağına dair kararını ifade ettiğini söyleyen Şentop, “Başsavcılığın talebi, buna uygun bir süreç. Süreç devam ediyor. Bir değerlendirme yapmayayım” diye konuştu.