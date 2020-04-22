Normale dönüş bayram sonrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir” dedi.



Erdoğan, telekonferans yöntemiyle toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının başında Kurul üyelerine kısa bir hitapta bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:



VAKİTLİ TEDBİR ALDIK: Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Avrupa’nın tamamı ve İran gibi, salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanıbaşındaki Türkiye’nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak, bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız, hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır.



İKAZLARI YAPTIK, TALİMATLARI VERDİK: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik.



SIKI HAZIRLIK: Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkânı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de, hem kendi siyasi gündemimiz, hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir.