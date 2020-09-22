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HaberlerSiyaset Haberleri Numan Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı
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22.09.2020 - 10:12 | | AA

Numan Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onlara yapılan insanlık dışı saldırıların  sonuna kadar hukuken takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı  kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin  yakınlarının sağlık görevlilerine saldırı girişiminde bulunarak ameliyathaneye  girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınının başından itibaren cansiperane bir şekilde  çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıları şiddetle  kınıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onlara yapılan insanlık  dışı saldırıların sonuna kadar hukuken takipçisi olacağız."

 

 

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