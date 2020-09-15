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15.09.2020 - 09:33 |

Nvidia'dan 40 milyar dolarlık satın alma

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Nvidia'dan 40 milyar dolarlık satın alma

Teknoloji şirketi Nvidia son dönemin en büyük satın almalarından birisine hazırlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Nvidia işlemci alanının önde gelen şirketlerinden ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Aynı habere göre, 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, bir kısmı da hisse senedinden oluşacak.

Satın alma işleminin resmi olarak bu hafta açıklanacağı da gelen bilgiler arasında.

İngiltere merkezli ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı.

Nvidia'nın piyasa değeri ise 260 milyar dolar bandında yer alıyor.

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