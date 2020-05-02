‘Öfke ve intikamla devlet yönetilmez’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ve partisine yönelik eleştirileri için “Kinle, öfkeyle, intikamla devlet yönetilmez” dedi. Kılıçdaroğlu, Halk TV’de şu mesajları verdi:

KABUL EDEMİYORUM: (DİSK yöneticilerinin gözaltına alınması) Taksim Meydanı’nda 1977’de işçi arkadaşlarımızın bir kısmı hayatını kaybetti. İnsanlar gider, ölen insanların anıları için karanfiller koyar, çelenk bırakır. Bıraksalar ne olurdu? Hiçbir şey olmaz. Bu süreçte bile bunun bir kriz alanı haline dönüşmesini kabul edemiyorum. Devleti yönetenler alçak gönüllü olmalı.

HERKESİ KUCAKLAMALI: (Erdoğan’ın, kendisini ve partisini hedef alan açıklamaları) Cevap vermeye değer mi? Kinle, öfkeyle, intikamla devlet yönetilmez. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Herkesi kucaklaması gereken bir kişi sadece kendi partisinin lehine çalışıp, diğer partileri rakip olarak görürse Cumhurbaşkanı olmaz. Erdoğan’ın konuşması sadece Türkiye adına beni üzdü. Niye kavga ediyoruz, hele ramazanda? Erdoğan gideceğini, kaybedeceğini görüyor, ‘acaba yerimde nasıl tutunabilirim?’ bunun arayışı içinde. Bir sürü laf etti benimle ilgili bunlara gerek yok. Millet can derdinde, birlik mesajları vermek varken neden kavga?

FATURA FAKİRE: Bir şey söylerken belgeye dayanırız. Siyasette boş konuşmak yanlıştır. 2020’nin ilk üç ayında toplamda 668 milyar lirayı hükümet kullandı. Yoksullara sadece 4 milyar 400 milyon lira verdi, biner lira. Bir sefere mahsus. Yoksula karşılıksız ödediği para 4.4 milyar lira. Bu sürede borçlanma nedeniyle ödenen faiz 38 milyar lira. Fakir fukaraya 4.4 milyar, tefecilere 38 milyar... Ben bunları anlatınca yine kıyamet kopacak. Garibanın hakkını kim savunacak? Ekonomide daha ağır bir tablo ortaya çıkacak. Erdoğan’a ne fatura kesilecek? Fatura, fakir fukaraya kesilir.

NİYE ELİMİ BAĞLIYORSUN: (CHP’li belediyelerin yardım faaliyetleri) Maske dağıtmamıza, ekmek dağıtmamıza engel oldular. Ramazan ayındayız, ‘iyilikte yarışın’ diyor Rabbimiz. Sen de yap kardeşim yardımı, benim elimi kolumu niye bağlıyorsun? Ümraniye’de herkesin utanacağı bir olay yaşandı. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanına ‘Efendim şu yoksul ailelere de yardım yapın’ diyorlar. ‘Onlara CHP’liler yardım yapsın biz kendi partililerimize yapıyoruz’ diyor. Hemen İmamoğlu’nu ve belediye başkanlarımızı aradım. Ümraniye’de kim yardıma ihtiyaç hissediyorsa, yapmıyorlarsa, o yardımı siz götürün. Fakirin partilisi mi olur? Pek çok ülke maskeleri belediyeler aracılığıyla dağıtıyor. Koskoca devleti yönetiyorsunuz hala bir maskeyi bile dağıtamadınız.

‘Tarih yazacak’

Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı sektörlerden 12 işçi ile video konferans ile görüştü. Kılıçdaroğlu, “Kovid-19 krizi bütün dünyayı etkiledi. Türkiye’de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Onları alkışlamak lazım” dedi. CHP lideri, “Taşeron işçileri nasıl örgütlediğimizi, onlara kadro verilmesi için nasıl mücadele ettiğimizi bir gün tarih yazacaktır. Ülkesini seven, barışı, huzuru savunan, her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış içinde cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmalıyız” dedi.