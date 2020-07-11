11.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Oğan ve Gedikoğlu Cumhurbaşkanı danışmanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti MKYK üyesi Ayhan Oğan ve özel kalem ekibinden Hamza Gedikoğlu’nu danışmanlığına atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eski AK Parti MKYK üyesi Oğan ve özel kalem ekibinden Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu. Sivil Dayanışma Platformu’nun da başkanı olan Oğan, AK Parti MKYK üyesi olduğu 2017’de katıldığı bir televizyon programında, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Erdoğan danışmanlığına atadığı, özel kalem ekibinden çalışan Gedikoğlu’nun 7 Mart’ta Üsküdar’da yapılan nikâh törenine katılmış ve şahitliğini yapmıştı.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.