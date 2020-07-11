Oğan ve Gedikoğlu Cumhurbaşkanı danışmanı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eski AK Parti MKYK üyesi Oğan ve özel kalem ekibinden Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu. Sivil Dayanışma Platformu’nun da başkanı olan Oğan, AK Parti MKYK üyesi olduğu 2017’de katıldığı bir televizyon programında, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Erdoğan danışmanlığına atadığı, özel kalem ekibinden çalışan Gedikoğlu’nun 7 Mart’ta Üsküdar’da yapılan nikâh törenine katılmış ve şahitliğini yapmıştı.