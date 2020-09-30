Oktay, Tatar’ı kabul etti

2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması destekleri kapsamında yapımına başlanan ve yüzde 50’si tamamlanan 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi de bir an önce tamamlanarak hizmete açılacak. Anlaşma çerçevesinde, 117 milyon lira ödeneğin bugün itibariyle KKTC’ye aktarılması, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sıkı işbirlikleri ile bertaraf edilmesi kararları alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim altyapısı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması dahilinde, KKTC’de 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için 9 milyon lira ödenek aktarılması da karara bağlanırken, Doğu Akdeniz’de gerek Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına, gerekse de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının, başta egemenlik olmak üzere, tüm haklarına sahip çıkılacağı hususlarındaki kararlılık teyit edildi.