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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Oktay’dan ‘Biden’ yorumu: Bizim için bir şey değişmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin yeni başkanının Joe Biden seçilmesine ilişkin, “Herhangi bir ülkede seçim olduğunda herhangi biri seçildiğinde bizim için bir şey değişmez, iyi veya kötü olmaz. Türkiye’nin kendi menfaatleri vardır, kendi dış politikası vardır, Türkiye ve kendi vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda biz dış politikamızı şekillendiririz” yorumunda bulundu.

Oktay’dan ‘Biden’ yorumu: Bizim için bir şey değişmez

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Oktay, şöyle devam etti: “Bizim Amerika’yla olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir. Oradaki yönetimler her kimse biz diplomatik boyutta ve devlet başkanları boyutunda ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu kanallarımız zaten her zaman açıktır, bu kanallar yine işlemeye devam edecektir. Bir geçiş süreci olacak tabii.”

“Sayın Cumhurbaşkanı arayacak mı Joe Biden’ı, bir tebrik mesajı vesaire yayınlayacak mısınız?” şeklindeki soruya Oktay, “Tabii ki bunlar normaldir, diğer başkanlarla nasıl görüşülüyorsa aynı çerçevede orada da görüşmeler olacaktır” dedi.                    

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