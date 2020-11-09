Oktay’dan ‘Biden’ yorumu: Bizim için bir şey değişmez

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Oktay, şöyle devam etti: “Bizim Amerika’yla olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir. Oradaki yönetimler her kimse biz diplomatik boyutta ve devlet başkanları boyutunda ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu kanallarımız zaten her zaman açıktır, bu kanallar yine işlemeye devam edecektir. Bir geçiş süreci olacak tabii.”

“Sayın Cumhurbaşkanı arayacak mı Joe Biden’ı, bir tebrik mesajı vesaire yayınlayacak mısınız?” şeklindeki soruya Oktay, “Tabii ki bunlar normaldir, diğer başkanlarla nasıl görüşülüyorsa aynı çerçevede orada da görüşmeler olacaktır” dedi.