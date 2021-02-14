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14.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Oktay’dan ‘üç aylar’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üç ayların tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Oktay’dan ‘üç aylar’ mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi müstesna günlerin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Üç ayların sevgi, barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

 

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