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27.08.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Okul esnafı zor durumda

CHP yönetimi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen “okul esnafı”nın sorunlarını mercek altına aldı.

Okul esnafı zor durumda
ŞEVKET YAMAN Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı raporda; kantin ve kırtasiye esnafı ile servis işletmecilerinin zor günler geçirdiği ifade edilerek, CHP’nin çözüm önerileri anlatıldı. Türkiye’de 20 bini kırtasiyeci, 50 bini kantinci ve 200 bini aşkın servisçi olmak üzere toplamda 270 bini aşkın okul esnafı bulunduğu tespiti yapılan raporda, “Yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili süreç zorunlu olarak uzadıkça mağduriyetler artacaktır” denildi.

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