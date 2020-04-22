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22.04.2020 - 12:29 |

'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

Son dakika gelen bilgilere göre; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate aşıyoruz" dedi. Selçuk, "LGS tarihinin şu anda değişmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

Son dakika haberi I NTV'de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başarırız.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate aşıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var.

(LGS tarihinde değişikli olacak mı?)

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. 

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