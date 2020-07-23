‘Okulları açmak için gayret içerisisindeyiz’

Selçuk, 31 Ağustos’ta okulların açılıp açılmayacağı sorusu üzerine “Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız” dedi. Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı. İlk senaryoda okulların kısıtlamasız şekilde tamamen olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslere online devam edildiğini söyledi. Selçuk, üçüncü senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti. Selçuk, dördüncü senaryonun sadece riskli illerde önlemler alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.