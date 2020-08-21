‘Okyanus ötesinden medet umuyorlar’

Altun, DHA’ya verdiği röportajında, Biden’ın sözlerinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

BUNDAN SONRA DA YEDİRMEYİZ: (Biden’ın sözleri) Biden’ın ifadeleri Türkiye açısından şu nedenle önemlidir; 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında üniformalı teröristlerin talimatlarını aldığı elebaşı ABD’deydi. Bu kritik dönemde ABD başkan yardımcılığı görevinde bulunan bir siyasetçinin ağzından Türkiye siyasetini dizayn etme niyetinin itiraf edilmesi büyük bir olaydır... Biz devletimizi, liderimizi, bağımsızlığımızı kimseye yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyiz.

YASAK SAVMA: (Muhalefetin tepkisi) ABD başkan adayı Türkiye’ye saldırırken bunlar önce Sayın Cumhurbaşkanımıza vurmanın telaşına düşüyor. Ben kendi adıma bu saldırılardan ancak gurur duyabilirim. Hatırlayın bu 7-8 aylık süreçte Türkiye siyaseti muhalefet kanadından gelen ‘darbe’ imalı söylemlerle karşı karşıya kaldı. Açık ve net bir şekilde tepki gösterdik. Bugün ise biz konuştuktan sonra, ‘amalı’, ‘fakatlı’ sözlerle Biden’ın cümlesini kabul etmediklerini söylüyorlar. Milletimiz de biliyor ki yasak savma kabilinden açıklamalar bunlar.

NOTLARIMIZI ALDIK: Devlet bu açıklamalardan bugün haberdar olmadı. Gerek İletişim Başkanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurum-kuruluşlarımız bu açıklamaları aynı gün raporladı. Açıklamanın yapıldığı gün notlarımızı aldık, paydaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Zamanlama konusunda hesap verecek birileri varsa; bu devletin görevlileri değil, Biden’ın mesajının muhataplarıdır. Ben kendilerine basit bir soru soruyorum: Neden 7 aydır çıkıp, ‘biz okyanus ötesinin işbirlikçisi değiliz’ diyemediler?