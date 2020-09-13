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13.09.2020 - 07:00 |

‘Ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı’

‘Ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı’

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda koronavirüs nedeniyle ölenlerle ilgili “Ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu rakamlara bakıp panik yapmak gerekmiyor” dedi. Özcan’ın sözleri tepki topladı. l DHA

 

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