‘Omuzları üzerinde baş kalmayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. ayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak” dedi. Erdoğan, dün AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, şehitler için Fatiha okuttuktan sonra şu mesajları verdi:

HÜSNÜNİYETİMİZ YANLIŞ ANLAŞILDI: İdlib’deki operasyonlarımızı meselenin sağduyu ve sulh yoluyla çözülmesini arzu ettiğimiz için sınırlı şekilde sürdürüyorduk, diplomasi kanallarını son ana kadar işletmek için çabaladık. Ancak hüsnüniyetimiz yanlış anlaşıldı.

YENİ BAŞLIYORUZ: Operasyonlarımızı 34 askerimizi şehit verdiğimiz 27 Şubat itibarıyla rejiminin tüm unsurlarını hedef alacak şekilde kapsamlı hale getirdik. Bahar Kalkanı adını verdik. Daha öncekiler ile neyi amaçlıyorsak bu harekâtta da aynı gayeyi güdüyoruz. Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünü kalıcı şekilde üzerimize yıkılmasına izin vermemekte bundan böyle kararlıyız. Daha İdlib şehitlerimizin cenazelerini kaldırmadan rejime tarihinin en ağır kayıplarını verdirerek, ‘Bismillah’ dedik. Bizim hassasiyetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak görenlere gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Ülkemizi etrafta çokça var olan adı var kendi yok devletçiklerden biri sananlar olduğu anlaşılıyor. Biz bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Her biri canımızdan bir parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala gözlem noktalarına saldırmakla tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

RUSYA VE İRAN’LA DERDİMİZ YOK: Rusya ve İran’a bir kez daha sesleniyorum. Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye’nin Suriye’deki mücadelesi ne toprak kazanma, ne stratejik veya mezhebi üs edinme gayretidir. Biz hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz. Her iki mesele de bizim için hayati öneme haizdir. Harekâtımızla sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz.

PUTİN’LE GÖRÜŞME: Malum perşembe günü Moskova’ya giderek orada Sayın Putin ile yine bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki orada artık ateşkesi veya atılacak diğer adımlardı, bunu atar ve bu işi süratle bir neticeye kavuştururuz.

‘Şehitler tepesinin anlamını bilmiyorsun’

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘söz veriyorum biz gelirsek şehitler tepisi boş kalacak’ ifadesini de hatırlatarak şöyle dedi: “Bu kişinin şehitlik kavramı ve şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmediğini görüyorum. Bay Kemal, kendi partisinin geçmişini dahi bilmiyor. İkide bir, ‘kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ diyorsun, Çanakkale’de askerimize, ‘ben sizlere ölmeyi emrediyorum’ diyordu. Geçmişinden bile bihabersin. Bedir’de, Uhud’da, Selçuklu, Osmanlı, cumhuriyet döneminde, Çanakkale’de şehit verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal.”