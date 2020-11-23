23.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘On binlerce Tekel bayii kapanabilir’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgınla mücadeleyi fırsat bilerek alkol satan Tekel bayilerine yönelik “haksız” faaliyet kısıtlamasının siyasi ve ideolojik bir karar olduğunu iddia etti.
Ağbaba, saat 20.00’den sonra sadece alkol satışı yapan küçük esnafın kapatılmasının doğrudan yaşama yönelik müdahale niteliği taşıdığını savundu. Kararın 155 bin Tekel bayisini, geçindirmek zorunda oldukları aileleri ile 500 bin civarında kişiyi açlığa mahkum etmek anlamına geldiğini ileri sürdü. Ağbaba, “Kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir, on binler işsiz kalabilir” dedi.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.