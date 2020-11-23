‘On binlerce Tekel bayii kapanabilir’

Ağbaba, saat 20.00’den sonra sadece alkol satışı yapan küçük esnafın kapatılmasının doğrudan yaşama yönelik müdahale niteliği taşıdığını savundu. Kararın 155 bin Tekel bayisini, geçindirmek zorunda oldukları aileleri ile 500 bin civarında kişiyi açlığa mahkum etmek anlamına geldiğini ileri sürdü. Ağbaba, “Kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir, on binler işsiz kalabilir” dedi.