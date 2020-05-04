‘Önce insan’ gözüyle baktığımızın kanıtı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin NATO müttefikiyle gösterdiği dayanışmanın bir örneği olarak tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçağın ABD’ye ulaştığını anımsattı. Altun “Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir” dedi.

Son olarak Somali’ye de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirten Altun, bu sevkiyatın içerisinde yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazlarının da yer aldığını kaydetti. Türkiye’nin şimdiye kadar 60 ülkeye yaptığı insani yardım girişimleriyle ilgili birçok olumlu geri dönüş ve övgü aldığını aktaran Altun, “Kovid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız, herkese ‘önce insan’ gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır. Türkiye bu krizden, halkımızın selameti için milli kaynaklarını seferber ederek, hasta ve güçsüz durumdakilere bakarak, dünyada herkese yardım eli uzatarak ve küresel bir çözüm için küresel girişimlerde bulunmuş olarak çıkacaktır” dedi.