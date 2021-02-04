‘Önce partiyi demokrasiyle taçlandıralım’

Milliyet’e konuşan CHP’li eski vekiller, görüşmelerine ilişkin şunları söylediler: CHP’li eski milletvekilleri Metin Lütfi Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu, dün eski Genel Başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüştü. Milliyet’e konuşan CHP’li eski vekiller, görüşmelerine ilişkin şunları söylediler: “Bizi görüşmeye iten sebep; yeni bir parti kurulma aşamasına gelinmesi, partideki demokrasi eksikliğinden kaynaklanıyor. Partideki demokrasi eksikliğinin giderilmesi yolunda neler yapılabilir? Bunun yolları belli, partideki demokrasi eksikliğini gidermek tüzükte yapılacak birtakım değişikliklerle mümkün. Tüzük değişikliği kurultay kararıyla olabilir. Sayın Genel Başkan diyor ya ‘Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız’. Biz de diyoruz ki; ‘Bu işi önce partiyi demokrasiyle taçlandırmakla başlayalım’. Bunun giderilmesi Muharrem İnce’yi de düşünceye sevk edecektir inancındayız, bu bizim görüşümüz. Deniz Bey’den, Murat Bey’den, Hikmet Çetin’den ve Altan Öymen’den gelecek değerlendirmeye göre hareket edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz üç genel başkan da, daha önce bölünmüş partilerde genel başkan olan, daha sonra partiyi belirli fedakarlıklar yaparak birleştiren genel başkanlar. Onlar yaşamış. Tekrar bölünmüşlük olmasın diye neler yapılabilir diye görüş aldık.”