‘Önlemleri yerinde inceleyin’ mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Almanya’ya giderek başta Almanya’nın vatandaşlarını Türkiye’ye göndermeme kararı olmak üzere Libya’daki gelişmeler ve Almanya’nın AB dönem başkanlığı sürecinde Türkiye-AB ilişkleri konularında temaslarda bulundu. Almanya Başbakanı Merkel’in başdanışmanı Jan Hecker, danışman ve diplomatlarla görüşen Kalın, “Yetkilileriniz Türkiye’nin turizmdeki önlemlerini yerinde inceleyebilir” mesajı verdi.



Müzakereler sürecek

Türkiye, salgın sonrası normalleşme adımları kapsamında turizmde bir dizi önlem alırken Rusya, İngiltere gibi ülkeler Türkiye’ye seyahat izni vermeye hazırlanıyor. Ancak Almanya, Türkiye’ye seyahat yasağını 1 Eylül’e kadar uzattı. Bu süreçte iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Alman muhataplarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinin ardından Kalın da, Erdoğan’ın talimatı ile kritik konuları yüz yüze görüşmek için önceki gün Berlin’e gitti. Kalın’ın, Başbakan Merkel’in başdanışmanı Jan Hecker ile kapsamlı bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya’nın Türkiye’ye 1 Eylül’e kadar seyahat yasağı koyması görüşmede önemli bir gündem başlığı oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’nin her türlü önlemi aldığını muhataplarına ileten Kalın’ın, bu yasağın sadece Türkiye’yi değil, Almanların yatırımları olan turizm firmaları ve operatörlerini de olumsuz etkileyeceğini ilettiği belirtildi. Kalın, Hecker ve muhataplarına, “Tur operatörleri, yetkilileriniz Türkiye’nin turizmdeki önlemlerini yerinde inceleyebilir. Sizi ve bakanlık yetkililerini davet ediyoruz, yerinde incelemeler yapılabilir” mesajı verdi.

Türkiye ile Almanya arasında müzakerelerin sürmesine karar verilirken, Erdoğan’ın Merkel ile bu konuda yapacağı telefon görüşmesinde somut adım atılması da hedefleniyor.



Hafter uygulamadı



Görüşmelerde Libya’daki gelişmeler de detaylı olarak değerlendirildi. Kalın, siyasi çözümü desteklediklerini, ateşkesi önemsedikerini vurguladı. Libya’da Trablus merkezi hükümeti ve Hafter arasında çatışmalar sürerken Almanya Büyükelçisi Oliver Owcza’nın Hafter ile görüşmesi tepki çekmişti. Berlin zirvesinde alınan kararları Hafter’in uygulamadığı da toplantıda ifade edildi.



AB ile ilişkiler değerlendirildi



Temaslarda, 1 Temmuz’da Almanya’nın AB dönem başkanlığını alması da değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin ivme kazandırılması konuları ele alındı.



Kalın, bu konuda da, “Almanya AB içinde kilit aktörlerden birisi. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde şimdiye kadar alınmayan mesafelerin bir kısmını Almanya’nın AB dönem başkanlığı döneminde alma şansımız var. Üyelik sürecinde mesafeler alması hem AB’nin hem de Türkiye’nin lehine olacaktır. Biz bu pozitif gündemle yaklaşıyoruz. Bu pozitif bakış açısıyla Almanya’nın AB dönem başkanlığının yeni imkanlar sunacağına inanıyoruz” açıklaması yapmıştı.