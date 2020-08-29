29.08.2020 - 07:00 | | ERZURUM, ORDU DHA
Ordu’ya şehit ateşi düştü
Ağrı’da devam eden ‘Yıldırım-3 Operasyonu’nda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Erzurum’da kaldırıldığı hastanede önceki gün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak (35), dün yapılan törenle memleketi Ordu’ya uğurlandı.
Şehidin naaşını Ordu-Giresun Havalimanı’nda il protokolünün yanı sıra şehidin babası Ahmet, annesi Mesure Ak karşıladı. Şehit Çetin Ak’ın cenazesi konvoy eşliğinde Çaybaşı ilçesine götürüldü ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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