‘Orta direk kalmadı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Ankara İskitler’de esnafı ziyaret etti. Bir taksi durağında taksiciler ile sohbet ederek, çaylarını içen Kılıçdaroğlu, ardından sanayide bulunan lastikçi ve seyyar satıcıyı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, taksi durağında “Mansur başkandan memnun musunuz?” diye sordu. Taksi durağındakiler de “Memnunuz” karşılığını verdi.

‘Fakir daha fakir’

Taksi durağındaki bir şoför bazı sektörlerin iş yapamadığını ifade etti. “Fakir daha fakir oldu, zengin daha zengin oldu” diyen CHP Genel Başkanı, “Bu sürecin getirdiği tablo bu. Sosyal devlet fakire destek verecek, vermesi lazım. Fakiri koruması lazımdı. Bunu yeteri kadar koruyamadı. En büyük sıkıntı o. Fakir daha fakir” diye konuştu. Bir taksicinin, “Eskiden orta direk vardı” sözüne ise Kılıçdaroğlu, “Yok şimdi, orta direk yok” karşılığını verdi.

‘Siyasi tercih’

“Niye ham maddeyi dışarıdan getiriyoruz? Biz de üretim niye yok?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu karşılığı verdi:

“Bu bir siyasi tercih. Devlet herkesten vergi alır, bütçe yapar. Bu bütçeyi nereye harcayacak? Bütçe Kanunu’nda yazar. Harcamayı ona göre yapar. ‘Tarıma yatırım yapacağım’ derse dışarıdan saman, nohut, mısır almazsın, Yozgat’ın kokulu mercimeğini Türkiye’de üretir. İki; ‘Ben üreteceğim. Her yerde fabrika kuracağım, özel sektör gidiyorsa fabrika kurması için teşvik edeceğim. Parayı oraya vereceğim’. Ne olur o zaman Türkiye her alanda üretir. Bu bir siyasi tercih. ‘Bunu böyle yapmayacağım, başka türlü harcayacağım’ diyor. Başka türlü harcayınca da Türkiye böyle oluyor. Olay bir siyasi tercih. Derler ki atalarımız devlet ilimle yönetilir. İlimle yönetilmiyorsa, zulümle yönetilir. ‘İlimle yönetmek’ ne demektir? Vatandaşı korumak. Devletin varlığı odur zaten.

‘Sözüm söz’

Taksi esnafının sorusu üzerine CHP lideri, “Biz sağı solu din eksenli anlamışız. Dünyada öyle bir şey yok. Herkesin inancı var” ifadesini kullandı. Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, “El birliğiyle hepsini düzelteceğiz, sözüm söz” dedi. Bir esnafın “Kutuplaşmaya değil de dengeye ihtiyaç var” sözüne Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“O sonunda vatandaşa yansıyor. Dengeye ihtiyaç var. Suriye’de, Irak’ta diğer yerlerde Ortadoğu’da akan kanın gerekçesi nedir? İnsanları değerleri üzerinden ayırdılar. Kürt’tür, Arap’tır vesaire diye. İnanç üzerinden ayırdılar. Sonra birbirlerini öldürdüler. Silahı da zenginler verdi. ‘Beyler birbirinizi öldürün ama petrol bana aittir’ dedi.”