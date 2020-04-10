‘Ortak savaş vermeliyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgının başladığı Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde “Virüs sınır, ırk, dil, din tanımıyor. Virüse karşı ortak savaşı birlikte vermeliyiz” dedi. Erdoğan ve Cinping önceki gün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Ana gündemi Kovid-19 salgını olan görüşmede iki lider, salgın sonrası görüşme konusunda da anlaştı. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Erdoğan, Çin’in salgınla mücadeleden başarıyla çıkmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Olağanüstü G-20 Liderler zirvesi’ndeki sözlerini hatırlatan Erdoğan, Cinping’e “Virüs sınır, ırk, dil, din tanımıyor. Uluslararası toplum ortak çaba ile bunun üstesinden gelebilir. Kimse tek taraflı bakmadan ortak mücadeleyi, ortak savaşı bu virüse karşı vermeliyiz, böylece bu krizden birlikte çıkabiliriz. Çin dünyaya örnek olacak şekilde aldığı önlemler ile bu virüsü yendi. Türkiye’de ilk günden bu yana virüse karşı hazırlığını yaptı, önlemlerimizi aldık” dedi. Erdoğan, bu noktada Çin ile yakın çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi ve Çin ile Türk bilim adamlarının video konferans üzerinden görüşmelerini sürdürdüğünü hatırlattı. Erdoğan, yakın temas halinde olunarak virüs ile mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi tavsiyesinde de bulundu. Erdoğan’ın “Kovid-19 mücadelesinde ülkemize verdiğiniz destekler ve tıbbi malzeme alımı konusundaki kolaylaştırılmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” mesajını Cinping’e ilettiği belirtildi.

‘Küresel savaş’

Cinping de Erdoğan’ın “virüsün sınır ve ırk tanımadığı” görüşlerine katıldığını vurgulayarak, G-20 Liderler Zirvesi’ndeki fikir birliğini uygulamak için çalışmaların artması gerektiğin söyledi. Cinping, Türkiye’nin de virüsten önemli ölçüde etkilendiğin kaydederek, “Türk halkının yanındayız, desteklerimizi sunuyoruz” mesajı verdi. Cinping, zorlu bir sürecin ardından Çin’in virüsü yendiğini ve bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları da Erdoğan ile paylaştı. Cinping, “Çin tıbbi malzeme üretme kapasitesini artırıyor. Pandemiye karşı küresel savaş için olabildiğince tıbbi destek ve maddi destek de sağlamaya çalışacağız” dedi. Cinping, Türkiye’ye istediği her türlü malzemede kolaylık sağladıklarını ve sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Pendarovski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Türkiye’nin yardım gönderdiği ülkelerden Kuzey Makedonya’nın Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındığı duyuruldu. Pendarovski, Erdoğan’a yardımlar için teşekkür etti.