‘Oruç Reis araştırmayı sürdürecek’

Çavuşoğlu, “Yunanistan geçmiş hükümetler döneminde de yine Mısır’la, İsrail’le ve GKRY ile anlaşmalar yaptı, platformlar kurdu ve Doğu Akdeniz Gaz Koridoru’nu oluşturdular. Bu koridor uygulanabilir değil ama Türkiye’ye karşı siyasi bir hamle” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Oruç Reis gemisinin çalışmalarına da değinerek, “Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürecek. Bu da takriben 90 gün sürecek ama Navtex aşamalı şekilde yayınlanacak” dedi.

Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularını 12 mile çıkarma kararıyla ilgili Çavuşoğlu, “İyon Denizi’nde 12 mile çıkarması bizi ilgilendirmez. Orada çıkarabilir bizimle ilgisi yok ama Ege’de bunu 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bu savaş nedenidir” ifadelerini kullandı.