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30.08.2020 - 07:00 | | AA

‘Oruç Reis araştırmayı sürdürecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de Yunanistan’dan yana tavır almasını değerlendirerek, “Fransa burada Avrupa liderliğine oynuyor. Dolayısıyla NATO’ya karşı da Avrupa Birliğinin (AB) bir güvenlik gücünü oluşturmak istiyorlar. Şu andaki tırmanmanın hedeflerinden biri de NATO’dur” dedi.

‘Oruç Reis araştırmayı sürdürecek’

Çavuşoğlu, “Yunanistan geçmiş hükümetler döneminde de yine Mısır’la, İsrail’le ve GKRY ile anlaşmalar yaptı, platformlar kurdu ve Doğu Akdeniz Gaz Koridoru’nu oluşturdular. Bu koridor uygulanabilir değil ama Türkiye’ye karşı siyasi bir hamle” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Oruç Reis gemisinin çalışmalarına da değinerek, “Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürecek. Bu da takriben 90 gün sürecek ama Navtex aşamalı şekilde yayınlanacak” dedi.
Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularını 12 mile çıkarma kararıyla ilgili Çavuşoğlu, “İyon Denizi’nde 12 mile çıkarması bizi ilgilendirmez. Orada çıkarabilir bizimle ilgisi yok ama Ege’de bunu 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bu savaş nedenidir” ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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