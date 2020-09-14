‘Oruç Reis devam edecek’

Türkiye, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisi için 10-23 Ağustos tarihleri arasında Navtex (denizci duyurusu) ilanında bulunmuştu. Bu gemilerin görev süresileri ilk önce 27 Ağustos’a, devamında 1 Eylül’e ve son olarak 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı.



Donanma korumasında olan Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin Navtex süresi önceki gece doldu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Oruç Reis için yeni bir Navtex ilanında bulunmadı. “Marinetraffic”in verilerine göre ise Oruç Reis ve beraberindeki gemiler, Navtex bölgesinden uzaklaştığı ve Antalya’ya hareket etti. Oruç Reis Antalya açıklarında demirledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir” açıklamasında bulundu.



Hakkımızdan vazgeçmemiz söz konusu değil



Milli Savunma Bakanı Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin Antalya’ya dönüşüyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, “İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır, herhangi bir şekilde bölgedeki hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz asla söz konusu değildir” dedi.