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06.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra’da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, bugün başlayacak halk gösterimi öncesi bazı Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi.

Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu

 

İBB’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultan Abdülmecid’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel, Sultan 5.  Murad’ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad, Sultan Reşad’ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Sultan Vahdettin’in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü’yü Saraçhane’de ağırladı. Osmanlı hanedanı fertlerine tablonun gösterimini yapan İmamoğlu,  sonrasında konuklarıyla makam odasına geçti. İmamoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun herkes için gurur vesilesi söyledi. İmamoğlu’nun ardından konuşan Sultan Abdülmecid’in torunu Arzu Enver Erdoğan da tablonun satın alınarak İstanbul’a getirilmesi dolayısıyla mutlu  olduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

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