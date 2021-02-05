‘Osmanlı kahvesi’ içtiler

Yeni Genel Merkez binasına hayırlı olsuna gelen Kılıçdaroğlu, SP liderinin “Ne içersiniz?” sorusuna, “Sizin meşhur kahveniz var, Osmanlı kahvesi onu içmek isteriz” karşılığını verdi. Bu çerçevede CHP heyetine, Türk kahvesinin içine çeşitli bitki ve çekirdek aramoları eklenerek hazırlanan Osmanlı kahvesi ikram edildi. Osmanlı kahvesinin içinde Yemen kahvesi, keçiboynuzu, krema, çikolata, damla sakızı, menengiç, salep, kakule bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin kurmayların da hazır bulunduğu bölümünde, adalet, ekonomi, işsizlik, gıda fiyatları, esnaf, çiftçinin durumu konuşuldu. Görüşmede sağlık konusu da gündeme geldi. Yeni anayasa tartışması değerlendirilirken ise SP heyeti, “Kamplaşmanın ve kutuplaşmanın çok yoğun olduğu, muhalefet partilerinin, farklı siyasi yaklaşımlara sahip partilerin bir araya gelmelerinin anormal karşılandığı bir vasatta yeni bir anayasadan bahsetmek herhalde gündemi bir miktar meşgul etmekten başka bir manaya gelmez. Yeni bir anayasadan çok yeni bir zihniyet, yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Mevcut anayasayı uygulayacak duyarlılık içerisinde olmamız icabet eder. O da şu anda maalesef yok” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’a 100 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tank-Paleti Fabrikası’yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine, 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun 26 Kasım 2019’da CHP TBMM Grup Toplantısı’nda Tank Paleti Fabrikasına ilişkin açıklama yaparken Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Davada, Kılıçdaroğlu’ndan 250 bin lira manevi tazminat talep edilmişti. -ANKARA Milliyet