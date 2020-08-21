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21.08.2020 - 07:00 | | AKSARAY AA

‘Oy istemeye gelmedim’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

‘Oy istemeye gelmedim’

Akşener esnafa oy istemek için değil, esnafın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalıştığını söyledi. Eskil’de esnaf ziyareti yapan Akşener, bir iş yerinde, “Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Siyasi partilerin sadece seçim zamanlarında değil her zaman esnafın yanında olması gerektiğini belirten Akşener, “Siz esnafsınız, sizin için müşteri velinimet. Bizde de seçmen velinimettir. Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı. Şimdi biz geldikten sonra ağalar gelir, sizin için de sesinizi duyurmanız açısından iyi olur” diye konuştu. Akşener, Türkiye’de siyasi rekabetin bittiğini, projeler değil, değerler üzerinden tartışmalar yaşandığını söyledi.

Bir çiftçiyle sohbet eden Akşener, çiftçinin elektrik faturalarının yüksekliğine ilişkin eleştirisi üzerine, çiftçinin problemlerinin farkında olduklarını, konuyu gündeme getirmek için ekibiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.

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