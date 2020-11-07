Özdağ’a savunma için bir hafta süre
Partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik ithamlarının ardından ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’dan, iddialarıyla ilgili savunması istendi.
Parti tüzüğü uyarınca, Özdağ milletvekili olduğu için dosya, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’na gönderildi. Müşterek Disiplin Kurulu, 4 Kasım’daki toplantısında Özdağ’dan savunmasının alınmasına karar verdi. Karar, Özdağ’a tebliğ edildi. Tüzük uyarınca, Özdağ 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek. Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek. 11 üyeli MDK ve 5 üyeli Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’nun, Özdağ ile ilgili “nihai” karar için, üçte iki çoğunlukla yani en az 11 üye ile toplanması gerekecek. Bu toplantıda da 6 üyenin oyuyla Özdağ hakkında karar alınabilecek. Özdağ ile ilgili disiplin sürecinin bu ay tamamlanması bekleniyor. Öte yandan, kurul üyeleri süreçte bir adaletsizliğe yol açmamak için “susma kararı” aldı.