Özdağ’a savunma için bir hafta süre

Parti tüzüğü uyarınca, Özdağ milletvekili olduğu için dosya, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’na gönderildi. Müşterek Disiplin Kurulu, 4 Kasım’daki toplantısında Özdağ’dan savunmasının alınmasına karar verdi. Karar, Özdağ’a tebliğ edildi. Tüzük uyarınca, Özdağ 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek. Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek. 11 üyeli MDK ve 5 üyeli Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’nun, Özdağ ile ilgili “nihai” karar için, üçte iki çoğunlukla yani en az 11 üye ile toplanması gerekecek. Bu toplantıda da 6 üyenin oyuyla Özdağ hakkında karar alınabilecek. Özdağ ile ilgili disiplin sürecinin bu ay tamamlanması bekleniyor. Öte yandan, kurul üyeleri süreçte bir adaletsizliğe yol açmamak için “susma kararı” aldı.