‘Özgür savunma’lı maske taktılar

Adliye içerisinde bulunan Themis heykeli önünde buluşan yüzlerce avukat “Savunma susturulamaz”, “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları attı. Bazı avukatların ayrıca “Özgür savunma” yazılı maske taktıkları görüldü. Avukatlar üç dakikalık alkışlı eylemin ardından dağıldı.