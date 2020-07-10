10.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
‘Özgür savunma’lı maske taktılar
Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde yapılması planlanan değişikliklere karşı İstanbul Barosu avukatları dün İstanbul Adalet Sarayı’nda ikinci kez alkış eylemi gerçekleştirdi.
ELİF ALTIN İstanbul
Adliye içerisinde bulunan Themis heykeli önünde buluşan yüzlerce avukat “Savunma susturulamaz”, “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları attı. Bazı avukatların ayrıca “Özgür savunma” yazılı maske taktıkları görüldü. Avukatlar üç dakikalık alkışlı eylemin ardından dağıldı.