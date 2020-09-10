Öztrak’ın testi pozitif çıktı

Öztrak, dün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, birkaç hafta evden çalışacağını belirterek, “Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı. CHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, Öztrak’a geçmiş olsun ve acil şifalar dileğinde bulunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in ardından Öztrak’ın testinin de pozitif çıkmasıyla CHP’nin en üst yönetim organı olan MYK’da vaka sayısı ikiye yükseldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da belirli aralıklarla test yaptırdığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.