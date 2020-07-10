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10.07.2020 - 17:33 | | AA

Pakdemirli'den Ayasofya açıklaması! Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal  etmesiyle ilgili, "Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır." dedi.

Pakdemirli'den Ayasofya açıklaması! Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır

Bakan Pakdemirli, Tokat'taki bir otelde gerçekleştirilen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Danıştayın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması  yönünde karar aldığını söyledi.

Ayasofya'nın müze olması yönündeki 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar  Kurulu kararının iptal edildiğini dile getiren Pakdemirli, "Zaten orada ibadete  açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve  Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya kararını imzaladıGelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı.
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