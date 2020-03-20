‘Paketi yürekten destekliyoruz’

Bahçeli, “Yeni Koronavirüs veya Kovid-19 Hastalığıyla İlgili Alınan Sağlık, Sosyal ve Ekonomik Tedbirlerle” ilgili yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:



GEVŞEKLİK YOK: Beşeriyet dehşet saçan Kovid-19 tehdidiyle karşı karşıyadır. Türkiye hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya özen göstermiştir. Hiçbir ihmale, gevşekliğe, duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir. Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Habis virüs etrafımızdaki ülkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açmışken, Türkiye’ye gecikmeli ve sınırlı ölçülerde yayılması alınan müteyakkız önlemlerin sayesindedir.



ESKİ DÜNYA OLMAYACAK: Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler Kovid-19 hastalığına her yönüyle maruz ve muhataptır. Şurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır. Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır.



ÇARKLAR DÖNECEK: Derinlikli ve tesirli tedbirlerle hem panik havası sönecek hem de tahribat zaman içinde tamir ve telafi edilecektir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Olumsuz bekleyişler bertaraf edilmiştir. Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. MHP ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı’nı yürekten desteklemektedir. Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır.

SOSYAL MEDYA VİRÜSÜ: Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. Türk milleti, Kovid-19 hastalığını Allah’ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir. Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır.