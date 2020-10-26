Pakistan, MİLGEM korvetlerini üçledi

Karaçi Tersanesi’nde düzenlenen törende Akar, Türkiye ile Pakistan arasında kadim dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurguladı. Bölgenin ve İslam coğrafyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

“Etrafımızın kriz alanlarıyla çevrildiği böyle hassas bir süreçte, tarih ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk büyük. Bu sorumluluk gereği Pakistan ve Türkiye, insani trajedileri görmezden gelmedi. Azerbaycan’ın yanında olan Pakistan halkına şükranlarımızı sunuyoruz.” Akar, Türk savunma sanayi şirketlerinin uluslararası pazarda adından sıkça söz ettirdiğini, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 Türk firmasının yer aldığını ifade ederek, “Tasarımdan üretime savunma sanayimizin elde ettiği tecrübeyi Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşmak, ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım olacaktır. Son teknoloji ürünü MİLGEM gemileri de aynı şekilde Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacaktır” dedi.