‘İstanbul Sözleşmesi’ni uygula’ yazılı mor maskeyle pazara gelen Akşener, kadınlarla sohbet edip, el emeği ürünlerden satın aldı. Bir günde 3 kadının vahşi bir biçimde katledildiğini belirten Akşener, “Özellikle akademisyen arkadaşımı da andığım bir tweet mesajından sonra bilerek sustum bakalım ne olacak diye. Ama bol bol konuştu adamlar. Eylem sıfır. Konuştular bağırdılar ortada hiç bir şey yok... Benim hayalimde, bir kadına eline uzatan alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. İstanbul sözleşmesi üzerinden müthiş bir kavga başlatılmıştı. Bugün burada kavgayı bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin derhal uygulanmaya konulmasını talep ediyorum” dedi.

Kadın Emeği Pazarı ile ilgili konuşan Akşener, “Kadınlar üretir, kadınlar aynı zamanda tasarruf eder, kadınlar ev geçindirir, kadınlar ev güvenliğini sağlar. Ama pandemi en çok kadınları vurdu. Hem çalışma hayatında, eşlerinin işten çıkarılmasıyla ilgili, esnaf olanların yaşadığı problemlere baktığınızda bütün yük kadınların üzerinde. O yüzden bu tür girişimleri bütün siyasi partilerin fikir farkına bakmadan desteklemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2021’in ülkemize ve tüm dünyaya, sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir yıl olması dileğinde bulunan Akşener, şunları kaydetti: “Dış politikada inşallah kavganın, gürültünün yerini barış ve huzur alır. Gerek ekonomide, gerekse hukuk alanında reforma elbette gerek var. Ama bu yapılabilir mi böyle bir umudumuz yok. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef bütün sistemi kilitledi. Ülkenin kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında. Derhal parlamenter sisteme geçiş yapılması gerekir.”