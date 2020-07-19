‘Paramotor’la saldıran terörist ölü ele geçirildi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı twitter’dan yaptığı paylaşımda, Pençe-Kartal operasyonunda Haftanin’de havadan paramotorla uçarak saldırı girişiminde bulunan bir teröristin, TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



500 metre irtifadan vurulan teröristin, yere çakılarak parçalandığını belirten Ağar, “Ey terörün korkak baronları! Saklandığınız deliklerde sözde yeni stratejinizle Türkiye’yi çökerteceğinizi iddia ediyordunuz. Paramotorla Mehmetçik’in üzerine gönderdiğiniz teröristin son hali bu. 500 metre irtifadan indirmişler adamınızı. Çok yüklüymüş, yere çarpınca fena patlamış!” paylaşımında bulundu.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, Kasım 2019’da bir paramotor komandolarca ele geçirilmişti. Teröristler, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine yukardan havan ve el bombası atmayı planlamıştı. PKK’nın Irak’ta paramotor eğitimi aldığı daha önce tespit edilmişti.



Zap’a hava harekâtı



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.