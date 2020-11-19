‘Parlamenter sisteme geçilmeli’

Akşener partisinin TBMM Grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

14 GÜNLÜK KAPANMA: Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul’daki tablo tam bir felaket. Açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin.

SAKLAYAMAZSINIZ: Sağlık Bakanı’nın zor durumda olduğunu görüyorum. İktidarın milletimize açıkladığı rakamlar maalesef artık inandırıcı değil. 14 Kasım Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’deki pandemi kaynaklı can kaybını 92 olarak açıkladı. Oysa aynı gün defin raporlarına göre, sadece İstanbul’da, salgın hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana, Türkiye’de toplam 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 872. Bizi ilgilendireni, bizden saklayamazsınız.

SIKINTILARIN TEMELİ: Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların temelinde bu ucube sistem var. O yüzden, kalıcı ve sürdürülebilir reformları yapabilmek için önce, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeniz gerekli.

BÜYÜYECEĞİZ: Biz millet yolunda yürüdükçe, milletimiz gerçekleri gördükçe ne yaparlarsa yapsınlar, hangi taşeronları sahneye sürerlerse sürsünler bizi durduramayacaklar. Her geçen gün büyümeye devam edeceğiz.