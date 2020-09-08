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08.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Peach’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach’i kabul etti.

Peach’i kabul etti

Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede Akar tarafından NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği belirtildi.”

 

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