Peki, ağzıma bant mı çekeyim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’yi ‘PKK’lı’ diye suçluyorlar. PKK’nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat’tan Ardanuç’a giderken canımızı zor kurtardık. Ama toplum unutuyor” dedi.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU GÖRMESİN DİYE: (Esnafın) Halk Bankası gerekse diğer bankalardan pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerinin tamamının silinmesi lazım. Ana paranın da makul bir süre içerisinde takside bağlanması lazım. Hâlâ diyorlar ki ‘1500 liranın altında aylık alan kimse yok’. Rakamları, istatistikleri açıklamıyorlar, Kılıçdaroğlu görmesin diye.

KONUŞMAK ZORUNDAYIM: Milli birlik konusunda, dış güçler konusunda en hassas olan parti CHP’dir. Biz hiçbir egemen gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine gölgesinin dahi düşmesini istemeyiz. Milli birlik şudur; papazı vermeyeceksin, bağımsız mahkemelerde yargılanacak. Kusura bakma diyeceksin. Benim ülkem bir telefonla teslim alınacak bir ülke değildir diyeceksin, dedin mi, demedin. Ben bunu dile getirince Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor. Peki, ben ne söyleyeyim. Ağzıma bant mı çekeyim? Konuşmak zorundayım.