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HaberlerSiyaset Haberleri ‘PKK/YPG’li teröristler bölgeyi derhal terk etmeli’
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05.10.2020 - 07:00 |

‘PKK/YPG’li teröristler bölgeyi derhal terk etmeli’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG’li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir” uyarısında bulundu.

‘PKK/YPG’li teröristler bölgeyi derhal terk etmeli’

MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. “Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da katliam yapan Ermenistan, 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır” diyen Aktop, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Ermenistan’ın derhal saldırılarını durdurması, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi gerektiğini vurgulayan Aktop, “Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG’li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır” dedi.

 

Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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