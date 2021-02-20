‘PKK’yı aklamaktan başka bir şey değil’

Soylu şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bizim ardımızdan sanki biz bu detayların hiçbirisini anlatmadık, hiç kendisine olayı ifade etmemişiz, tüm detayları anlatmamışız gibi görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürüvermesi ve bu 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu söylemesi, açık söylüyorum, PKK’yı aklamaktan, üstünden yük almaktan ve bu acı olayı bir siyaset malzemesi haline, bir polemik haline dönüştürmekten başka bir şey değildir. Çok yaralandığımızı, çok üzüldüğümüzü, anlattıktan sonra o metnin bir parçasının bile değişmemiş olduğunu maalesef dinlerken üzülerek müşahede ettik. Böyle olmamalıydı. Meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak terör örgütünü ve PKK’yı aklamaktır. Terör örgütünün, PKK’nın karşısında hep birlikte bir cephe olabilme fırsatını kaçırmaktır. Bu tarihi bir fırsattı.”