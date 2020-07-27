PM üyeliği için kıyasıya yarış

CHP’yi kritik 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) seçimleri, adaylar arasında kıyasıya rekabete sahne oldu. CHP’nin 2023’teki Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacak 60 kişilik PM için 222 isim yarıştı. Kılıçdaroğlu da 80+12 kişilik bir “anahtar” liste hazırlayarak delegeye önerdi. Kılıçdaroğlu anahtar listesine, mevcut PM üyelerinin 25’ini almadı. Listesinde “A Takımı” olarak nitelendirilen 18 MYK üyesinin tamamını koruyan Kılıçdaroğlu, başörtülü Avukat Sevgi Kılıç’ı da adaylarına dahil etti.

CHP’nin 37. Olağan Kurulayı’nın ikinci gününde 60 sandalyeli PM ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimleri yapıldı. PM’nin 52’si “çarşaf” liste yöntemiyle yapılan seçimlerle belirlenirken, sekizi sadece Genel Başkan tarafından Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) üyelikleri için önerilen 12 isim arasından seçildi. PM’ye aday olan partililer, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar, delegenin desteğini alabilmek için kulis faaliyeti yürüttü.



Aday sayısı düştü



2018’de, 488 parti üyesinin aday olduğu PM için bu kez 222 isim yarıştı. CHP’de son tüzük değişikliği ile PM adaylarına “10 delegenin imzasını alma” şartı getirilmişti. PM için çok fazla sayıda aday çıkmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen düzenleme, ilk kez dünkü seçimlerde uygulandı. Yeni düzenleme nedeniyle aday sayısı yarı yarıya düştü. Kurultay Divanı, 10 delege imzalı adaylık dilekçelerinde “sahte imza” bulunmaması için mesai harcayarak detaylı kontrol yaptı. 2018’de 108 ismin aday olduğu YDK için de dün 47 kişi başvuruda bulundu.



Kurultayda genel başkanlığa aday olamayan parti içi muhalefet, tamamen PM seçimlerine kilitlendi. Muharrem İnce kanadı başta olmak üzere, İlhan Cihaner liderliğindeki “Gelecek İçin Biz” grubu ve Önder Sav öncülüğündeki “İrade Grubu” da kendi adaylarını delegeye önerdi. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun adayları yerine kendi adaylarının seçilmesi için çaba harcadı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık seçim sonuçlarına yansıyan delege hakimiyeti, muhaliflerin bu yöndeki umutlarını azalttı. Bu nedenle parti içi muhalefet cephesinde beklenen heyecan yaşanmadı.



A Takımı’nı korudu



PM seçimlerinin “çarşaf” liste yöntemiyle yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu bir anahtar liste hazırlayarak delegeye önerdi. Kılıçdaroğlu 52 kişilik PM seçimi için 80, sekiz kişilik BKSP için ise 12 isim önerdi. Kılıçdaroğlu toplamda 92 aday önerdiği listesinde “A Takımı” olarak nitelendirilen 18 kişilik MYK üyelerinin tamamını korudu.



İstanbul’un ezici ağırlığı



Kılıçdaroğlu’nun listesinde, İstanbul ağırlığı dikkat çekti. 92 kişilik listenin illere göre dağılımında 35 isim İstanbul’dan, 19 isim Ankara’dan, beş isim ise İzmir’den girdi. Böylece anahtar listenin yüzde 33’ü İstanbul isimlerinden oluştu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday önerileri bu tablonun oluşmasında etkili oldu. Listeye üç büyükşehir dışında 33 isim yazıldı.



CHP tarihinde ilk: Başörtülü aday



Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. CHP Beykoz İlçe Başkanlığı yönetiminden başörtülü Avukat Sevgi Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun listesine girdi. İstanbul’da bir apartman görevlisinin kızı olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican da CHP liderinin listesinde, genç kontenjanından yer buldu.









Gazeteci Necdet Saraç, yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, sanatçı Onur Akın ve emekli general Ali Er de anahtar listede yer aldı. Kılıçdaroğlu, il başkanlarının PM’ye aday olmaması tavsiyesine rağmen adaylıkta ısrar eden Siirt ve Batman’ın mevcut il başkanlarını delgeye önerdi. Kılıçdaroğlu; avukatı Celal Çelik, başdanışmanı Deniz Demir, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’a da listesinde yer verdi. CHP Genel Başkanı bir dönem parti yönetimine muhalif olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi de 2018’de olduğu gibi yine anahtar listesine aldı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK seçimleri için oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.





Tekin ile ‘liste’ barışı



Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiren, eski parti genel sekreteri, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu’nun listesine giren isimler arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun Tekin kararı kulislerde “sürpriz” olarak yorumlandı çünkü Kılıçdaroğlu 2018’de Tekin’i listesine almamıştı. CHP liderinin benzer şekilde yerel seçim sürecinde genel sekreterlik görevinden istifa eden İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’yi de yeniden listeye alması dikkat çekti.





Kılıçdaroğlu mevcut PM’de 33 olan milletvekili sayısını, 92 kişilik anahtar listesinde 44’e yükseltti. Ancak bu isimlerinin kaçının seçileceği bugün belli olacak. Milletvekillerinin 15’i İstanbul’dan, beşi Ankara’dan, dördü ise İzmir’den. 2018 kurultayında da anahtar listede yer alan ancak seçilemeyen İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine anahtar listede yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde 27 kadın, 10 genç aday gösterildi.



44 vekil aday



Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Haluk Koç’u da telefonla arayarak PM üyeliği teklifinde bulundu. Ancak Koç’un, Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek “affını” istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, anahtar listesine almaya karar verdiği diğer milletvekillerini de arayarak, “aday olabilirsiniz” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda partili de kendi listelerini yaparak, destekçilerine dağıttı. Bazı parti yöneticilerinin, Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik listesinden, bazı isimleri çıkararak, kendi anahtar listesini oluşturması dikkati çekti. Parti yönetimine muhalif gruplar da kurultay alanında bazı listeler dağıttı.



25 ismi çizdi



Kılıçdaroğlu, 60 üyeli mevcut PM’den yedisi milletvekili 25 üyeyi anahtar listesine almadı. Bu isimler şöyle: Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gamze Pamuk Ateşli, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, Gülçin Timur, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Gül Çiftçi, Müslüm Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan.



PM’ye giren ilk isimler

PM’ye, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üzerinden giren isimler gece geç saatlerde belli oldu. Buna göre; Genel Başkan Yardımcıları; Fethi Açıkel, Yunus Emre ve Lale Karabıyık ile Dr. Aylin Yaman, Burhan Şenatalar, Alirıza Erbay, Yüksel Taşkın ve Ayşe Eser Danışoğlu PM’ye giren ilk isimler oldu. BKSP seçimlerinde yarışan sanatçı Onur Akın, 2018 kurultayında olduğu gibi yine listeye giremedi. 52 üyenin seçileceği PM seçimlerindeki oy sayımları ise gece yarısından sonrasına kadar sürdü.